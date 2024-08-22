Названо единственное преимущество «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Бывший вратарь «Спартака» и «Зенита» Анзор Кавазашвили заявил, что желает победы красно-белым в матче команд, который пройдет в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и назвал единственное преимущество «Спартака» перед этой игрой. Его слова приводит «Советский спорт».

«У них единственное преимущество заключается в том, что они на футбольном поле четко выполняют наказ авторитетного главного тренера. Я не готов сказать, выстоят ли они напор зенитовцев физически. Сегодня «Зенит» серьезно укомплектован легионерами, нашими лучшими российскими футболистами. Я не решаюсь сказать, кто выиграет», — заявил он.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее капитан «Зенита» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».