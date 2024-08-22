«Вы скучные»: тренер «ПСЖ» отказался отвечать на вопросы о Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отказался разговаривать с журналистами о бывшем нападающем клуба Килиане Мбаппе, который перешел в мадридский «Реал». Его слова приводит RMC Sport.

«Я мог бы сказать вам: «Вы, французы, такие скучные». Мбаппе не игрок, который носит футболку «ПСЖ». А я говорю только о футболистах, играющих за «ПСЖ», — заявил Энрике.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французскую команду, за которую выступал с 2017 года. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. Он дебютировал за мадридский клуб в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» (2:0).

20 августа появилась информация, что «ПСЖ» может быть исключен из розыгрыша Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе. Форвард обратился в юридическую комиссию Французской лиги и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) через Федерацию футбола Франции, чтобы потребовать от парижского клуба выплатить компенсацию в размере €55 млн по старому договору.

Ранее Мбаппе опубликовал пост после первой победы в составе «Реала».