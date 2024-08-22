Чалов признан лучшим игроком ПАОКа в первом туре чемпионата Греции

Российский нападающий Федор Чалов признан лучшим игроком ПАОКа в матче против «Пансерраикоса» (3:2) в 1-м туре Суперлиги Греции по версии болельщиков клуба из Салоников. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Чалов вышел на поле в стартовом составе и на 60-й минуте заработал пенальти на победный гол ПАОКа. Россиянин был заменен на 71-й минуте. За его кандидатуру проголосовали 49% болельщиков.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Однако трансфер так и не состоялся.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее в ПАОКе сравнили Чалова с вытащенной из воды рыбой.