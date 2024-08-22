Дзюба отказался переходить в клуб чемпионата Кипра

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин, который выступает в кипрском «Арисе», заявил, что у экс-форварда петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» Артема Дзюбы было предложение от клуба, выступающего в чемпионате Кипра. Его слова приводит Sport24.

«Хотел бы видеть Дзюбу на Кипре? А он отказался к нам приезжать — у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем», — сказал Кокорин.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив» и пока находится без новой команды. В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

22 августа форварду исполнилось 36 лет.

Ранее РПЛ поздравила Дзюбу с днем рождения.