РПЛ поздравила Дзюбу с днем рождения

Российская премьер-лига (РПЛ) в своем официальном Telegram-канале поздравила бывшего нападающего сборной России Артема Дзюбу с днем рождения, 22 августа форварду исполнилось 36 лет.

«Сегодня 36 лет исполняется голевой машине по имени Артем Дзюба! Просто несколько фактов о Дзюбе в РПЛ: лучший бомбардир в истории лиги (160 голов); 422 матча, шесть клубов — «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал», «Зенит» и «Локомотив»; четыре чемпионства и одна бронза РПЛ с «Зенитом», три серебра со «Спартаком», — указано в сообщении.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее Александр Кокорин оценил шансы Дзюбы продолжить карьеру.