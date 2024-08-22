Кокорин оценил шансы Дзюбы продолжить карьеру

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин, который выступает в кипрском «Арисе», выразил мнение, что экс-форвард московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» Артем Дзюба еще способен поиграть на высоком уровне. Его слова приводит Sport24.

«Пожелал бы Артему крепкого здоровья и карьерного процветания, если он собирается еще продолжать в дальнейшем. Тем более, если здоровье позволяет, то 36 лет — не приговор для футболиста. Главное, чтобы он играл там, где ему хочется — это уже не мое желание. Где Дзюба хочет, пусть там и продолжает», — заявил Кокорин.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее Дзюба сравнил судейство в России и в Турции.