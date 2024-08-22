Капитан «Зенита» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выразил надежду на то, что клубу удастся обыграть «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Сейчас максимально сфокусированы на встрече со «Спартаком». Эти игры всегда практически за шесть очков, поскольку команды сражаются за первые места в таблице. Верю, что с божьей помощью нам удастся победить», — заявил Сантос.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее эксперт рассказал, поможет ли «Спартаку» отсутствие лидеров в матче с «Зенитом».