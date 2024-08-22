Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три члена лыжной сборной Южной Кореи погибли в ДТП в Новой Зеландии

AP: три лыжника сборной Южной Кореи погибли в ДТП в Новой Зеландии

close
100%
Lakeview Images/Shutterstock/FOTODOM

Три члена сборной Южной Кореи по лыжам погибли в ДТП в Новой Зеландии. Об этом сообщает AP.

Ехавший с тренировки микроавтобус с корейскими лыжниками попал в лобовое столкновение с внедорожником. Погибли три спортсмена.

Представитель Корейского олимпийского комитета сообщил, что погибшие спортсмены приехали в Новую Зеландию готовиться к стартам, но называть их имена не стал.

Yonhap со ссылкой на дипломатические источники и местные СМИ пишет, что среди погибших два спортсмена и тренер.

Корейская лыжная ассоциация сообщила, что разбирается в ситуации.

Погибшие должны были участвовать в Новозеландских зимних играх, которые стартуют 23 августа.

Корейская команда тренировалась на горнолыжном курорте Раундхилл.

Ранее 17-летняя российская велосипедистка скончалась после ДТП с грузовиком.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами