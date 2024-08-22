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Футболист Сафонов поддержал 14-летнего вратаря, который дебютировал в Кубке России

Футболист Сафонов поддержал 14-летнего Сафонова, который сыграл в Кубке России

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Champions Cup | ФУТБОЛ/VK

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поддержал 14-летнего вратаря «Кубани» Романа Сафонова, который дебютировал в Кубке России, записав видеообращение.

«Рома, привет. Видел, что ты дебютировал в большом футболе. Хочу тебе сказать — не расстраивайся, это только начало пути. Верь в мечту, стремись к лучшему и все обязательно получится», — сказал вратарь сборной в видео, которое его однофамильцу показал Андрей Ещенко, работающий сейчас в «Кубани».

21 августа 14-летний вратарь «Кубани» Роман Сафонов дебютировал в Кубке России по футболу.

«Сначала у всех был шок, а после все сказали, что я этого заслужил. Докажи, что ты заслужил», — заявил Сафонов.

Вратарь «Кубани» стал самым юным игроком, принявшим участие в матче Кубка страны. «Кубань-Холдинг» выиграл матч со счетом 5:0.

Действующий чемпион турнира — «Зенит». В суперфинале завершившегося розыгрыша петербуржцы обыграли «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее тренер «Кубани» объяснил решение выставить юношеский состав на матч Кубка России.

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