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В Госдуме возмутились отказом российским журналистам в аккредитации на Паралимпиаду

Свищев об отказе в аккредитации: полное безумие, уже боятся собственной тени

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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев возмутился отказом в аккредитации российскому журналисту на Паралимпиаду-2024 в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Чем наши журналисты запугали французский оргкомитет? Это полное безумие. Уже боятся собственной тени. Почему наши журналисты вызывают такой панический ужас у организаторов? Наверное, потому что они могут узнать правду», — заявил Свищев.

20 августа оргкомитет Паралимпиады отказал в аккредитации четырем журналистам без объяснения причин, сославшись на вердикт властей Франции.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры-2024.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее президент Национального комитета спорта инвалидов Украины раскритиковал допуск россиян на Паралимпиаду.

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