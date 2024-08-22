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В РФБ ответили Колумбии, которая заявила, что не отправляла команду, проигравшую 100 очков

РФБ указала Федерации баскетбола Колумбии на легитимность матча в Перми

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Pexels

Российская федерация баскетбола (РФБ) прокомментировала заявление Федерации баскетбола Колумбии, которая сообщила, что не отправляла команду на российский турнир «Кубок Дружбы — 2024». Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы», — заявили в РФБ.

Ранее колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир «Кубок Дружбы» в Россию.

«Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в «Кубке Дружбы». Не было дано одобрения игрокам и учебным заведениям. Будут предприняты юридические действия в связи с использованием нашего логотипа без разрешения», — заявили в федерации.

21 августа в стартовом матча «Кубка Дружбы» по баскетболу, который проходит в Перми в универсальном дворце спорта «Молот», россияне обыграли сборную Колумбии со счетом 155:53.

В турнире «Кубок Дружбы» принимают участие четыре команды: «ПАРМА» и три сборных — России, Венесуэлы и Колумбии. Он продлится до 25 августа.

Ранее на Филиппинах реализовали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе.

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