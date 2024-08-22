В РФБ ответили Колумбии, которая заявила, что не отправляла команду, проигравшую 100 очков

Российская федерация баскетбола (РФБ) прокомментировала заявление Федерации баскетбола Колумбии, которая сообщила, что не отправляла команду на российский турнир «Кубок Дружбы — 2024». Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы», — заявили в РФБ.

Ранее колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир «Кубок Дружбы» в Россию.

«Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в «Кубке Дружбы». Не было дано одобрения игрокам и учебным заведениям. Будут предприняты юридические действия в связи с использованием нашего логотипа без разрешения», — заявили в федерации.

21 августа в стартовом матча «Кубка Дружбы» по баскетболу, который проходит в Перми в универсальном дворце спорта «Молот», россияне обыграли сборную Колумбии со счетом 155:53.

В турнире «Кубок Дружбы» принимают участие четыре команды: «ПАРМА» и три сборных — России, Венесуэлы и Колумбии. Он продлится до 25 августа.

Ранее на Филиппинах реализовали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе.