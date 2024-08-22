В Госдуме не верят в правдивость версии Синнера о допинге

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова усомнилась в правдивости версии итальянского теннисиста Янника Синнера относительно того, почему в его допинг‑пробе был обнаружен запрещенный препарат. Слова экс-спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Это двойные стандарты — вспомните ситуацию с Валиевой. У нее был другой, не такой серьезный препарат. И микродоза была. А эта фантазия про крем... Думаю, что люди, которые используют допинг, заранее знают, что будут говорить», — заявила Журова.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Ранее спортивный врач рассказала, почему теннисиста Синнера не дисквалифицировали.