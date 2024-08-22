Футболист «Зенита» успешно прошел медосмотр в новом клубе

Футболист петербургского «Зенита» Вильсон Изидор успешно прошел медосмотр для перехода в клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Клубам осталось уладить некоторые детали перед подписанием контракта.

Ранее футболист заявлял о желании уехать в Европу.

«Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу. Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь всю свою карьеру», — сказал футболист.

Изидор выступает за петербургский клуб с 2023 года. Вместе с командой он стал чемпионом России.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

«Сандерленд» идет на втором месте в Чемпионшипе, набрав шесть очков за две игры.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо могут наказать за оскорбительное поведение.