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Слуцкий заявил, что компьютерные игры опаснее водки

Слуцкий считает, что компьютерные игры опаснее водки

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Кирилл Брага/РИА Новости

Российский тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что компьютерные игры опаснее водки. Об этом он заявил на канале «Суперлига».

«Раньше можно было встретить выпивших игроков. И в России, и в Англии. Сейчас основная проблема — компьютерные игры. Футболисты сидят ночами напролет. Лучше бы они выпили и легли спать, чем играли до пяти утра!» — заявил Слуцкий.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

«Шанхай Шэньхуа» по-прежнему идет на втором месте в чемпионате Китая, но отставание от «Шанхай Порт» сократилось до двух очков.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого нанес первое поражение лидеру чемпионата Китая.

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