Слуцкий заявил, что компьютерные игры опаснее водки

Российский тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что компьютерные игры опаснее водки. Об этом он заявил на канале «Суперлига».

«Раньше можно было встретить выпивших игроков. И в России, и в Англии. Сейчас основная проблема — компьютерные игры. Футболисты сидят ночами напролет. Лучше бы они выпили и легли спать, чем играли до пяти утра!» — заявил Слуцкий.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

«Шанхай Шэньхуа» по-прежнему идет на втором месте в чемпионате Китая, но отставание от «Шанхай Порт» сократилось до двух очков.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого нанес первое поражение лидеру чемпионата Китая.