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14-летний вратарь дебютировал в Кубке России по футболу

14-летний вратарь «Кубани» Сафонов дебютировал в Кубке России по футболу

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Champions Cup | ФУТБОЛ/VK

14-летний вратарь «Кубани» Роман Сафонов дебютировал в Кубке России по футболу. Об этом сообщает Telegram-канал турнира.

«Сначала у всех был шок, а после все сказали, что я этого заслужил. Докажи, что ты заслужил», — заявил Сафонов.

Вратарь «Кубани» стал самым юным игроком, принявшим участие в матче Кубка страны. «Кубань-Холдинг» выиграл матч со счетом 5:0.

20 августа в третий раунд соревнования смог выйти медиаклуб «Амкал», а 21 августа другая команда из Медиалиги «2Drots» уступила костромскому «Спартаку».

В следующем раунде Пути Регионов «Кубань-Холдинг» сыграет с клубом «Форте» из города Таганрог, который обыграл «Каменск-Шахтинский» — 5:2.

Ранее футбольный клуб ZOV вылетел из Кубка России.

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