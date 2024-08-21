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Медиаклуб не смог выйти в третий раунд Кубка России

«2Drots» проиграл костромскому «Спартаку» в матче Кубка России со счетом 0:1

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Медиаклуб «2Drots» в матче второго круга Пути регионов Кубка России проиграл костромскому «Спартаку» со счетом 0:1.

В составе победителей отличился 21-летний Кирилл Чурсин с пенальти на 77-й минуте. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче третьего раунда «Спартак» (Кострома) сыграет с победителем встречи «Текстильщик» (Иваново) — «Динамо Вологда».

20 августа «Амкал» смог пройти дальше в Кубке России, обыграв московский «Велес».

Последний медиаклуб сыграет свой матч 22 августа — «Broke Boys» сразится с дзержинским «Химиком».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сейчас Россия является единственной страной, чьи клубы не участвуют в международных турнирах.

Ранее тренер «2Drots» во время матча напал на журналиста.

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