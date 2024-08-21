Роналду установил новый рекорд

Один из лучших игроков мира, португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил рекорд платформы YouTube. Об этом сообщает ESPN.

На его канал подписался 1 млн человек всего через полтора часа после создания. YouTube поздравил футболиста с этим достижением.

На момент написания новости аудитория канала насчитывает уже 4,3 млн подписчиков.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял второе место.

Ранее Роналду побил мировой рекорд.