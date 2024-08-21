Спортивный врач рассказала, почему теннисиста Синнера не дисквалифицировали

Спортивный врач Мария Розина заявила, что итальянского теннисиста Янника Синнера спасли от дисквалификации его юристы. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«В теннисе где важна скорость реакции, сила удара, «взрывная» работа. Анаболики усиливают эти качества, а к ним у антидопинговых организаций нулевая терпимость. У юристов Синнера талант — они сумели найти хорошие доводы и спасти спортсмена. Грамотная работа», — заявила Розина.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство может оспорить решение по допинг-делу Синнера.