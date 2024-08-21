Аршавин назвал фаворита в матче РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал петербургский «Зенит» фаворитом в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Даже несмотря на неплохую игру «Спартака», конечно, фаворит «Зенит». Если взять стартовые 11 позиций, то «Зенит» — самая сильная команда чемпионата России. Но скамейка в классе уступает. «Зениту» нужно усилить эту позицию», — заявил Аршавин.

В 5-м туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее экс-игрок Валерий Масалитин заявил о шансах «Спартака» победить «Зенит».