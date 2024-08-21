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Стало известно, в чем будет преимущество «Спартака» в матче с «Зенитом»

Экс-футболист Деменко назвал плюсом для «Спартака» травму зенитовца Глушенкова

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Михаил Киреев/РИА Новости

Отсутствие атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» станет плюсом для красно-белых. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий москвичей и петербургской команды Максим Деменко.

«Человек забивает в каждом матче — где хет-трик, где дубль. Это действительно сейчас ключевой игрок для «Зенита» — как и Вендел. Для «Спартака» их отсутствие — это плюс», — считает Деменко.

Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги с семью мячами после пяти туров. В матче 5-го тура против «Химок» (1:1) игрок получил перелом руки и выбыл на неопределенный срок. Игрок перенес операцию. Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел из-за травмы также не сыграет со «Спартаком».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее тренер Ташуев заявил, что потеря Вендела и Глушенкова скажется на «Зените».

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