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Причину приезда иностранных игроков в КХЛ объяснили деньгами

Бывший пресс-секретарь IIHF Шемберг: иностранцы едут в КХЛ только ради денег

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Global Look Press

Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Шимон Шемберг заявил, что иностранные хоккеисты едут выступать в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) только ради денежных средств. Его слова приводит Sport Aktuality.

«Когда в КХЛ приезжает американец, канадец, чех, швед или словак, России важно, чтобы при его представлении была очевидна его национальность, чтобы он часто показывал флаг своей страны. Они пытаются сказать, что хоккеисты из этих стран не интересуются политикой и просто хотят играть в их лиге», — также добавил он.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее в «Металлурге» оценили шансы команды на второе чемпионство подряд.

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