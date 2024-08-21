Валиева рассказала, кем видит себя в будущем

Российская фигуристка Камила Валиева, которая отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, призналась, что в будущем хочет работать тренером. Ее слова приводит ТАСС.

«Со страхом или предвкушением жду учебный год? Нет, страха нет. На самом деле я просто с нетерпением жду этого, потому что было потрачено много сил и нервов, хочется учиться. Поступила я в МГУСиТ, буду получать профессию тренера. Вижу ли себя тренером? Да», — заявила фигуристка.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева убрала упоминание о победе на ЧЕ-2022 из соцсетей.