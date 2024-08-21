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Олимпийская чемпионка Степанова рассказала о беременности

Лыжница Степанова пропустит сезон из-за беременности

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Aaron Favila/AP

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем Telegram-канале объявила, что пропустит предстоящий сезон-2024/25 из-за того, что готовится стать матерью.

«В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу — и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой. Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне 2025/26!» — написала она.

Степанова выиграла золото зимних Олимпийских игр — 2022 в женской эстафете, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. На счету лыжницы также победа в эстафете на одном из этапов Кубка мира в 2021 году.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта после рекомендаций Международного олимпийского комитета приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.

Ранее фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности.

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