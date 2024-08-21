Осечку «Зенита» в чемпионате России назвали ожидаемой

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что для него не стал сенсацией тот факт, что петербургский «Зенит» в пятом туре Российской премьер-лиги потерял очки. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я и раньше говорил, что «Зенит» будет терять очки. Может, не проиграет, но оступаться будет. Российский чемпионат силен тем, что здесь нет откровенных слабаков, которых можно было бы обыграть на одной ноге. Чуть нет концентрации — и все», — заявил Непомнящий.

18 августа в матче чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе подмосковной команды счет открыл Эдгардо Фаринья. За две минуты до конца основного времени Андрей Мостовой восстановил равновесие в счете.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

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