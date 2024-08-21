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Непобежденного боксера из Казахстана обвинили в изнасиловании

Чемпиона мира по боксу Турарова обвинили в изнасиловании

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zhankoshturarov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известного казахстанского боксера Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании. Информация об этом появилась в Telegram-канале Zakon.kz.

В полиции сообщили, что ДП Ауэзовского района Алматы возбудило уголовное дело. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия», — указано в сообщении.

Турарову 33 года. Он действующий чемпион мира по боксу по версии IBO в первом полусреднем весе. Этот титул он завоевал в 2023 году, когда 21 марта техническим нокаутом в 10-м раунде из 12 победил мексиканца Алехандро Менесеса.

Первый бой в профессиональной карьере боксера c Талантом Укуевым из Киргизии, закончившийся победой Турарова, состоялся в 2009 году. В том же году он одержал победу над перуанским боксером Франком Паредесом, а в 2010 году одолел Алишера Пайзиева из Туркменистана. После поединка с аргентинцем Мауро Максимилиано Годоем Тураров взял двухлетний перерыв и вернулся в 2021 году. Бой с египтянином Абдумонемом Саидом закончился победой Турарова спустя 45 секунд после начала.

Ранее египетский футболист сбил полицейского, находясь в наркотическом опьянении.

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