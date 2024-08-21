Алексей Миранчук произнес речь перед партнерами в «Атланте»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук произнес речь перед партнерами по команде на своей первой тренировке с командой. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях американской команды.

Исполняющий обязанности главного тренера Роб Валентино представил российского новичка партнерам, а затем спросил у него: «Тебе есть что сказать?»

«Да, всего пару слов. Я безумно рад быть здесь, в Атланте. C нетерпением жду возможности сыграть с вами, парни, и узнать вас поближе. Вперед, выйдем в плей-офф», — сказал Миранчук.

Официально о трансфере было объявлено 30 июля.

Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году.

Ранее Миранчук рассказал, почему принял решение перейти в «Атланту».