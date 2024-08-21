«Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Соболева

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» близки к согласованию трансфера российского нападающего красно-белых Александра Соболева. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников издания уверен, что сделка по переходу нападающего в «Зенит» уже закрыта. Существенное влияние в этом процессе, по информации СМИ, оказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

20 августа в СМИ появилась информация, что «Газпром» и «Лукойл» дали «Зениту» и «Спартаку» добро на переговоры. Они проходят сложно, но шанс успешного закрытия сделки все-таки есть. Основная проблема заключается в том, что стороны не могут договориться по сумме трансфера.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Андрей Аршавин пошутил над Соболевым из-за невызова в сборную России.