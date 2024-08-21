Бывший тренер сборной России по баскетболу оценил переход призера ОИ в ЦСКА

Бывший тренер сборной России по баскетболу Саша Груич заявил, что бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной Сербии защитник Алекса Аврамович станет важным игроком в ЦСКА. Слова наставника приводит «Матч ТВ».

«За последние годы уровень Аврамовича очень вырос. В прошлом сезоне у него были очень хорошие показатели. Уверен, что он усилит ЦСКА», -— заявил Груич.

В июле 2024 года ЦСКА объявил о переходе 29‑летнего серба и подписал контракт с ним на два года. С 2021 года Алекса выступал за сербский «Партизан». В минувшем сезоне он набирал в среднем 10,2 очка, 1,8 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

В полуфинальной встрече на Олимпийских играх — 2024 в Париже команде едва не удалось сотворить сенсацию и выбить сборную США.

Ранее на Филиппинах реализовали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе.