Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американская гимнастка показала плоский живот

Гимнастка Данн показала плоский живот

close
100%
livvydunne/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гимнастка из США Оливия Данн опубликовала в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый пост.

Спортсменка выложила снимок в белой майке, показав плоский живот.

1 октября 2023 года гимнастке исполнился 21 год. В спорт девушка пришла в трехлетнем возрасте по желанию родителей. На взрослом уровне Данн дебютировала в 2014 году, приняв участие в престижных соревнованиях US Classic. Одним из главных профессиональных достижений Данн является попадание в турнир Junior International Elite.

В одном из интервью Данн призналась, что к ней часто подходят фанаты с просьбой сфотографироваться.

«С тех пор, как я снялась для Sports Illustrated, ко мне подходят 12-летние подростки и их папы. Они просят сфотографироваться и автограф. Иногда ко мне подходят люди постарше. Они говорят, что это для собаки брата сестры подруги их дочери», — сказала Данн в подкасте Full Send.

Американская гимнастка учится в Луизианском университете и выступает за это образовательное учреждение на различных соревнованиях.

Ранее ринг-герл опубликовала фото в коротком платье.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами