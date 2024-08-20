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Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Китае

Леонид Слуцкий: В Китае мне не хватает бани и театра

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Кирилл Брага/РИА Новости

Российский тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о том, чего ему не хватает в Китае. Слова наставника приводит Youtube-канал «Суперлига».

«Не хватает бани, я прям большой любитель. Русские рестораны здесь какие-никакие есть, так что когда совсем соскучусь, могу поесть русскую еду. Но две вещи, которых не хватает больше всего — это баня и театр», — рассказал Слуцкий.

«Шанхай Шэньхуа» по-прежнему идет на втором месте в чемпионате Китая, но отставание от «Шанхай Порт» сократилось до двух очков.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого нанес первое поражение лидеру чемпионата Китая.

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