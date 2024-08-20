«Рубину» предрекли провал в борьбе с московскими клубами и «Зенитом»

Главный тренер волгоградского «Ротора», который выступает во втором по силе дивизионе страны — Первой лиге, Денис Бояринцев заявил, что казанский «Рубин» не сможет соперничать на равных с московскими командами и петербургским «Зенитом» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова специалиста приводит Legalbet.

«С таким составом сложно решать высокие задачи. Для попадания в топ-5 чемпионата России казанцам нужно три-четыре усиления сейчас.

Наверное, «Рубин» ближе к восьмой или десятой строчке. Футболистам сложно соперничать с ЦСКА, «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», «Динамо» и «Локомотивом», — заявил Бояринцев.

В пяти турах РПЛ текущего сезона «Рубин» одержал две победы — над «Пари НН» (4:2) и «Акроном» (2:1), дважды проиграл — «Зениту» (0:4) и «Химкам» (2:3), а также один раз сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

На данный момент «Рубин» набрал семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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