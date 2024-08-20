Травму лучшего бомбардира РПЛ назвали странной

Известный комментатор Геннадий Орлов, говоря о травме российского нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, отметил, что повреждение выглядит странным. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Травма Глушенкова получилась странной. Мяч попал ему в руку – перелом... Сложно разобрать этот момент. Может быть, рука у него была в эту секунду расслабленной, не напряжена. Не знаю...» — заявил Орлов.

19 августа Глушенков перенес операцию из-за травмы руки, полученной в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками. 24-летний полузащитник ближайшее время будет передвигаться с металлической спицей в кости правой руки. Ожидается, что перелом лучевой кости затянется приблизительно через 3-4 недели.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Игрок до игры с «Химками» провел четыре матча в РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее ветеран ЦСКА заявил о народном гневе в случае невызова Глушенкова в сборную.