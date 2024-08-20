Европейская гимнастка сравнила себя с Камилой Валиевой

Призерка чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Екатерина Веденеева, которая в 2018 году перешла в сборную Словении, заявила, что использовала такую же музыку для выступлений, как российская фигуристка Камила Валиева. Слова Веденеевой приводит NEWS.ru.

«У Камилы было «Болеро». До этого я тоже использовала музыку из этого балета. Поэтому было интересно сравнивать программы. Также мы рассматривали вариант с музыкой, которую использовала Валиева для своей короткой программы, но дальше мыслей дело не пошло», — сказала Веденеева.

30-летняя гимнастка отметила, что расширяет границы спорта так же, как 27-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева, которая продолжала выступать в профессиональном спорте до начала сезона-2023/24.

«Я получала много отзывов от людей, которые рассказывали, как у них поменялась жизнь благодаря мне. В такие моменты понимаешь, что делала все не зря. Я напоминаю этим Туктамышеву? У нас разные виды спорта, но мы их пропагандируем, расширяем границы», — сказала гимнастка.

Веденеева стала первой гимнасткой в истории Словении, которая поднялась на пьедестал чемпионата Европы и мира.

На Олимпийских играх в Париже — 2024 Веденеева заняла шестое место в финале индивидуального многоборья.

Ранее российская гимнастка раскрыла реакцию Винер на ее переход в европейскую сборную.