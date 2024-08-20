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Российская гимнастка раскрыла реакцию Винер на ее переход в европейскую сборную

Гимнастка Веденеева заявила, что Винер спокойно восприняла ее уход в Словению

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Hannah Mckay/Reuters

Бронзовая призерка чемпионата мира — 2022 в упражнении с лентой и чемпионата Европы — 2023 в упражнении с булавами Екатерина Веденеева, которая в 2018 году перешла из сборной России в команду Словении, заявила, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер спокойно восприняла ее решение. Слова Веденеевой приводит NEWS.ru.

«Ирина Александровна ко мне уважительно относилась. Она поддержала мое решение. Не было ни конфликтов, ни споров», — сказала Веденеева.

Спортсменка отметила, что любители художественной гимнастики в России также поддержали ее решение сменить спортивное гражданство.

«От страны может выступать максимум два человека, а интересных гимнасток очень много. Все были рады», — сказала гимнастка.

Веденеева стала первой гимнасткой в истории Словении, которая поднялась на пьедестал чемпионатов Европы и мира.

На Олимпийских играх в Париже — 2024 Веденеева заняла шестое место в финале индивидуального многоборья.

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