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«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов из-за Мбаппе

Le Monde: «ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

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Lisi Niesner/Reuters

Французский «ПСЖ» может быть исключен из розыгрыша Лиги чемпионов из-за долга перед французским нападающим «Реала» Килианом Мбаппе. Об этом пишет RMC Sport со ссылкой на издание Le Monde.

Форвард обратился в юридическую комиссию Французской лиги и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) через Федерацию футбола Франции, чтобы потребовать от парижского клуба выплатить компенсацию в размере €55 млн по старому договору.

По информации СМИ, разбирательство может привести к санкциям от Французской лиги — наложению на клуб запрета на трансферы и лишению лицензии УЕФА, что, соответственно, приведет к исключению клуба из турниров под его эгидой — «ПСЖ» выступает в Лиге чемпионов.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французскую команду, за которую выступал с 2017 года. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. Он дебютировал за мадридский клуб в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» (2:0).

Ранее Мбаппе опубликовал пост после первой победы в составе «Реала».

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