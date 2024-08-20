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Игрока «Зенита» Клаудиньо могут наказать за оскорбительное поведение

КДК РФС может наказать Клаудиньо за оскорбительное поведение после матча РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Клаудиньо, который имеет российское гражданство, получил вызов на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста ФК «Зенит» Клаудиньо. Футболист приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.

После матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» Клаудиньо, проходя мимо резервного арбитра, позволил себе нецензурную брань на русском языке, а после раскритиковал судейство.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе подмосковной команды счет открыл Эдгардо Фаринья. За две минуты до конца основного времени Андрей Мостовой восстановил равновесие в счете.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее ничью с «Химками» назвали хорошим результатом для «Зенита».

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