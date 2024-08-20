В «Вашингтоне» дали совет Овечкину по поводу рекорда Гретцки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери дал совет российскому нападающему и капитану «столичных Александру Овечкину, который находится в погоне за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Ключ к голам — это выводить себя на хорошие позиции для голевых моментов. Овечкин показывает год за годом, включая прошлый сезон, что если он ставит себя в хорошие позиции, проводит много времени рядом с воротами, то он получает достаточное количество моментов для заброшенных шайб», — заявил Карбери.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее стало известно, когда Овечкин вернется в США.