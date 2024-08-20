«Сильно хочет вернуться в «Спартак»: барбер Промеса о его возвращении в Россию

Один из самых известных барберов Москвы Алишер Джураев заявил, что нидерландский нападающий Квинси Промес очень хочет вернуться в московский «Спартак». Его слова приводит Sport24.

«Да, общаемся с Квинси. Он потихоньку делает все для того, чтобы вернуться в Россию. Говорит: «Брат, скоро буду!» Сильно хочет вернуться в «Спартак», но у него закончился контракт — в этом проблема. Думаю, они что-то придумают. Квинси шарит за футбол, он шустрый парень!» — заявил он.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее Юрий Семин назвал главную проблему «Спартака».