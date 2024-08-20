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Семин назвал главную проблему «Спартака»

Тренер Семин назвал громадное количество игроков главной проблемой «Спартака»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что московский «Спартак» нравится ему своей агрессивностью, а также рассказал, какая проблема, по его мнению, является главной у команды. Его слова приводит РИА Новости.

«Но самая большая проблема сейчас для «Спартака» — громадное количество футболистов, претендующих на попадание в основной состав. А это может стать определенной психологической проблемой. Переизбыток игроков — это для тренера такая же большая проблема, как и их нехватка», — заявил Семин.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Деян Станкович возглавил московский клуб летом 2024 года. На этом посту он сменил Владимира Слишковича, который был исполняющим обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, есть ли у «Спартака» прогресс под руководством Станковича.

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