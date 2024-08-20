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Ничью с «Химками» назвали хорошим результатом для «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Гладилин: «Зенит» вполне мог уступить «Химкам»

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что ничейный результат в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) для петербургского «Зенита» стал хорошим итогом поединка. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Химки» — опытная команда. Она играла на результат. Тренер грамотно выстроил игру, и она складывалась так, что «Зенит» вполне мог уступить, если бы не забил в самой концовке встречи. Поэтому ничья для питерцев – хороший результат», — заявил Гладилин.

18 августа в матче чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе подмосковной команды счет открыл Эдгардо Фаринья. За две минуты до конца основного времени Андрей Мостовой восстановил равновесие в счете.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

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