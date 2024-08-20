Поражение Андреевой в Цинциннати связали со стабильностью

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила, почему 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Польши Иге Свентек в четвертьфинале турнира серии WTA-1000 в Цинциннати, и отметила, что у россиянки есть все, чтобы в будущем обыграть польскую теннисистку. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Было видно, что это принципиальный матч для Свентек, она действительно работала, боролась, выкладывалась и переиграла Мирру только из-за того, что была чуть более стабильна в нужных ситуациях. Естественно, это приходит с опытом, не просто так Ига сейчас номер один», — заявила Петрова.

В четвертьфинальном матче 17-летняя россиянка уступила Свентек со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Во встрече, которая продолжалась 2 часа 40 минут, Андреева сделала 12 эйсов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Свентек шесть подач навылет и четыре двойные ошибки.

Ранее Андреева стала третьей теннисисткой в возрасте до 18 лет, которой удалось за календарный год одержать четыре победы над теннисистками из первой десятки WTA.

Андреева и Диана Шнайдер завоевали единственную награду для сборной России на Олимпийских играх — 2024 в Париже — они стали вторыми в парном женском разряде, уступив в финале итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини. Эти медали не были учтены в итоговом зачете.

Ранее Дарья Касаткина посмеялась над Евгением Кафельниковым из-за критики в адрес Свентек.