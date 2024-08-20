Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поражение Андреевой в Цинциннати связали со стабильностью

Экс-теннисистка Петрова: Свентек переиграла Андрееву из-за стабильности

close
100%
Susan Mullane/Reuters

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила, почему 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Польши Иге Свентек в четвертьфинале турнира серии WTA-1000 в Цинциннати, и отметила, что у россиянки есть все, чтобы в будущем обыграть польскую теннисистку. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Было видно, что это принципиальный матч для Свентек, она действительно работала, боролась, выкладывалась и переиграла Мирру только из-за того, что была чуть более стабильна в нужных ситуациях. Естественно, это приходит с опытом, не просто так Ига сейчас номер один», — заявила Петрова.

В четвертьфинальном матче 17-летняя россиянка уступила Свентек со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Во встрече, которая продолжалась 2 часа 40 минут, Андреева сделала 12 эйсов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Свентек шесть подач навылет и четыре двойные ошибки.

Ранее Андреева стала третьей теннисисткой в возрасте до 18 лет, которой удалось за календарный год одержать четыре победы над теннисистками из первой десятки WTA.

Андреева и Диана Шнайдер завоевали единственную награду для сборной России на Олимпийских играх — 2024 в Париже — они стали вторыми в парном женском разряде, уступив в финале итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини. Эти медали не были учтены в итоговом зачете.

Ранее Дарья Касаткина посмеялась над Евгением Кафельниковым из-за критики в адрес Свентек.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами