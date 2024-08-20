«Ты так унижаешь других женщин»: Трусовой досталось от поклонников из-за шутки

Поклонники раскритиковали серебряную призерку зимних Олимпийских игр — 2022 Александру Трусову из-за шуточного видео с мужем — российским фигуристом Макаром Игнатовым, которое она выложила в своем Telegram-канале. Видеоклип сделан под популярную реплику из Тиктока, пародирующую сериал «Слово пацана».

«А теперь запомни. Ты теперь женат, у тебя есть жена, а кругом одни шлюхи», — говорится в видеозаписи, опубликованной Трусовой.

Комментарии фанатов приводит Sport24.

«Я знаю, что это шутка, но она не смешна для девушек, которые тебя любят. Есть много девушек, которые любят тебя и поддерживают. Они видят в тебе героя. Их не интересует твой муж, они любят только тебя. Это душераздирающе, что ты так унижаешь других женщин», — указано в одном.

«Милая, ты и так сногсшибательна, тебе не нужно унижать других девушек, чтобы удержать своего мужа», — написано в еще одном комментарии.

«Мизогинные слова, уничижающие женщин — афигенные у вас «шутки», — возмутились пользователи.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Ранее Татьяна Тарасова предрекла Александре Трусовой успешное возвращение в профессиональный спорт.