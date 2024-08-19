Стало известно будущее бразильского защитника ЦСКА

Московский ЦСКА намерен сохранить в команде бразильского защитника Келлвена. Об этом сообщает портал «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство красно-синих не планирует расставаться с южноамериканцем, к которому активный интерес проявляет «Фламенго». Отмечается, что армейцы могут пересмотреть это решение в случае получения лишь крайне выгодного предложения.

Московский ЦСКА в матче пятого тура РПЛ со счетом 0:1 уступил на домашнем поле в дерби «Локомотиву». Единственный мяч в матче забил Наир Тикнизян. Он отличился на 90-й минуте матча. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает третье место, набрав 12 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе семь баллов. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набрав 13 баллов.

Ранее был назван российский клуб, который может считаться примером.