Назван российский клуб, который может считаться примером

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался в комментарии для «Газеты.Ru» о качественной работе «Локомотива» со своими воспитанниками.

«Конечно, очень много зависит от тренерского штаба, его видения, как они работают с молодыми. И уже в прошлом сезоне они доказали, что хотят работать, а руководство клуба выбрало правильную стратегию на развитие молодых футболистов, на доверие россиянам, а не легионерам. Считаю, все это в совокупности сейчас хорошо влияет на результат, на игру, потому что молодые всегда больше мотивированы и с горящими глазами. У себя дома играют и бьются за хороший контракт. А легионеры приезжают, получают хорошие деньги и максимум не выдают. В этом смысле есть логика у «Локомотива», и хотелось бы, чтобы многие другие команды об этом задумались, а не покупали легионеров налево и направо, причем иногда непонятного качества», — отметил Булыкин.

«Локомотив» набрал 12 очков в пяти первых турах Российской премьер-лиги и занимает третье место в турнирной таблице. В основном составе закрепился 19-летний полузащитник Алексей Батраков, уже отметившийся в РПЛ двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в нынешнем чемпионате.

Ранее махачкалинское «Динамо» одержало историческую победу в РПЛ.