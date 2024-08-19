Лучшему бомбардиру РПЛ вставили металлическую спицу

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков перенес операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, 24-летний полузащитник ближайшее время будет передвигаться с металлической спицей в кости правой руки. Ожидается, что перелом лучевой кости затянется приблизительно через 3-4 недели.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Игрок до игры с «Химками» провел четыре матча в РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе подмосковной команды счет открыл Эдгардо Фаринья. За две минуты до конца основного времени Андрей Мостовой восстановил равновесие в счете.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место.

Ранее махачкалинское «Динамо» одержало историческую победу в РПЛ.