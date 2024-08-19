«Теперь у тебя есть жена, а кругом одни шлюхи»: Трусова поделилась видео с Игнатовым

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своем Telegram-канале видеоклип, посвященный ее свадьбе с фигуристом Макаром Игнатовым.

Видеоклип сделан под популярную реплику из тиктока, пародирующую сериал «Слово пацана».

«А теперь запомни. Ты теперь женат, у тебя есть жена, а кругом одни шлюхи», — говорится в видеозаписи, опубликованной Трусовой.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Ранее Татьяна Тарасова предрекла Александре Трусовой успешное возвращение в профессиональный спорт.