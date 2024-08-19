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Тикнизян назвал причину спада в своей игре

Футболист «Локомотива» Тикнизян связал спад в игре с травмой и конкуренцией

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Спад в игре полузащитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна связан с восстановлением после травмы и конкуренцией в команде. Об этом футболист заявил в комментарии порталу Legalbet.

«В марте у меня была травма. Она, конечно, была не такой серьезной, но заняла очень много времени для реабилитации. А потом — конкуренция. Пока я восстанавливался, ребята, которые играют на моей позиции были лучше, поэтому им давали больше игрового времени, что абсолютно нормально. У нас хорошая и здоровая атмосфера в коллективе, поэтому все закономерно», — сказал игрок.

В прошедшем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах. В его активе девять забитых мячей и шесть результативных передач. В июне сообщалось, что трансфер игрока в «Зенит» сорвался из-за завышенных требований футболиста по зарплате.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Ранее «Локомотив» победил ЦСКА благодаря голу Тикнизяна.

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