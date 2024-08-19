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Черчесов запретил новое слово

Черчесов выступил против слова «мотивация» для игроков национальной сборной

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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «Матч ТВ»заявил, что игроков, которые вызываются в национальную команду, не нужно никак мотивировать.

По его словам, в бытность его работы в сборной России он приглашал только тех футболистов, которые и без того были заряжены на игру за свою страну.

«Есть сборная, о какой мотивации можно говорить? Слова «мотивация», когда речь заходит о сборной, быть не должно вообще. Что у тренеров, что у игроков. Ты стоишь под флагом своей страны», — заявил Черчесов.

19 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав национальной команды на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Игры пройдут в Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а седьмого — с Таиландом. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут купить Луну.

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