Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мы не с Вьетнамом играть будем»: Черчесов объяснил, зачем ходит на матчи РПЛ

Тренер Казахстана Черчесов объяснил интересом частые походы на матчи РПЛ

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «Матч ТВ» заявил, что из любопытства часто ходит на матчи Российской премьер-лиги.

По его словам, походы на футбол позволяют выработать план для игры сборной Казахстана в отборочном турнире Лиги наций, в котором его подопечные стартуют в сентябре.

«Мы, извините, не с Вьетнамом играть будем. Не говорю, плохо это или хорошо. У нас другие соперники. Сборная должна играть», — заявил Черчесов.

19 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав национальной команды на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Игры пройдут в Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а седьмого — с Таиландом. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Рубин» одержал волевую победу над «Акроном».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами