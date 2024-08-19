«Мы не с Вьетнамом играть будем»: Черчесов объяснил, зачем ходит на матчи РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «Матч ТВ» заявил, что из любопытства часто ходит на матчи Российской премьер-лиги.

По его словам, походы на футбол позволяют выработать план для игры сборной Казахстана в отборочном турнире Лиги наций, в котором его подопечные стартуют в сентябре.

«Мы, извините, не с Вьетнамом играть будем. Не говорю, плохо это или хорошо. У нас другие соперники. Сборная должна играть», — заявил Черчесов.

19 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав национальной команды на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Игры пройдут в Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а седьмого — с Таиландом. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Рубин» одержал волевую победу над «Акроном».