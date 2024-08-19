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Возможный матч между сборными РПЛ и Медиалиги назвали интересным

Футболист Сокол заявил, что матчи Первой лиги мало смотрят

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Возможный матч между сборными, состоящими из лучших футболистов Российмской премьер-лиги (РПЛ) и Медиалиги вызовет больший зрительский интерес, чем встреча игроков РПЛ со сборной Первой лиги. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил защитник «Родины» Артем Сокол.

«Тут интереснее будет, если сборная команд Медийной футбольной лиги сыграет против сборной РПЛ. Медиалига — где-то между РПЛ и Первой лигой. Первая лига нигде особо не подсвечивается, и ее мало смотрят», — констатировал Сокол.

Игрок заметил, что подобные матчи не заменят интерес к сборной России и к ее матчам с другими национальными командами. Говоря о Первой лиге, футболист подчеркнул, что болельщики в целом относятся к ней как к турниру низкого уровня. И возможная победа сборной Первой лиги над командой РПЛ создаст никому не нужный резонанс, заключил Сокол.

Сборная России в скором времени проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске.

Ранее экс-игрок Масалитин призвал штаб сборной России рассмотреть футболиста Голенкова.

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